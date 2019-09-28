دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أخيراً سيتمكن مستخدمي خدمة البث الموسيقي سبوتيفاي من تشغيل أي أغنية أو ألبوم أو قائمة تشغيل ضمن المساعد الصوتي سيري وذلك عبر نظام التشغيل iOS 13.1.

أرسلت سبوتيفاي نسخة تجريبية جديدة من تطبيقها تدعم تشغيل المحتوى من سيري مباشرة. ببساطة افتح سيري واطلب منه تشغيل أي أغنية تريدها من سبوتيفاي وسيقوم بفتحها ضمن مشغل أغاني مدمج في سيري بدون الحاجة لفتح تطبيق سبوتيفاي نفسه.

سابقاً كانت آبل تدعم مثل هذه الأمور عبر خدمتها الموسيقية فقط، لكن الآن سبوتيفاي أصبح قادراً على دعم والعمل ضمن سيري أيضاً.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة لا تعمل مع ساعة آبل التي لديها نسخة مختلفة من سبوتيفاي.

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ولو كنت تملك سماعات AirPods يمكنك أيضاً استدعاء سيري ليشغل أي أغنية من سبوتيفاي وستعمل كالمعتاد.

مازالت الميزة قيد الاختبار وظهرت بعض المشاكل مثل عدم قدرتها على تشغيل حلقة بودكاست معينة بل يقوم بالبحث عنها، لكن من المتوقع أن تصل قريباً للمستخدمين بشكلها النهائي عبر تحديث النسخة الرسمية.

التدوينة أخيراً سيري يدعم سبوتيفاي عبر iOS 13 ظهرت أولاً على عالم التقنية.