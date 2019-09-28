حمدوك يؤكد التزام الحكومة السودانية بحماية الحريات الدينية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، التزام حكومته بحماية حقوق الإنسان والحريات الدينية، منوها بالتوقيع على اتفاقية لفتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان، وإلغاء تصاريح التحرك للعاملين في الشأن الإنساني، وأشار حمدوك، لدى لقائه على هامش في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع السفير صامويل براونباك السفير المعني بالحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى تعيين إمرأة مسيحية عضواً في المجلس السيادي، وهى رجاء نيكولا عبد المسيح، وتعيين أربع وزيرات من بينهن أول وزيرة للخارجية في تاريخ السودان، هى الدكتورة أسماء عبدالله.

ودعا حمدوك، المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إلى المساهمة في جهود رفع اسم السودان، من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما أكد السفير براونباك التطلع للعمل مع السودان لحماية الحريات الدينية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وفي غضون ذلك، التقى حمدوك مع وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو والذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين الاتحاد والسودان وسبل تطويرها وتعزيزها في الفترة القادمة، وأعرب هافيستو عن سعادته بحدوث التغيير في السودان، والذي فتح صفحة جديدة في العلاقات مع المجتمع الدولي قوامها التعاون والتنسيق والشراكة الذكية.

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والتقى رئيس الوزراء السوداني مع المديرة التنفيذية لوحدة الأمم المتحدة للمرأة، فومزيل ماليمبو، وبحثا سبل دعم وحدة المرأة بالأمم المتحدة للمرأة السودانية، من خلال تنمية قدراتها وتمكينها من المشاركة في الانتخابات القادمة، وفي كافة أجهزة الدولة، بالإضافة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية لتحقيق العدالة والمشاركة والمساواة وتعزيز الشراكات والقضاء على الجوع.

وفي سياق آخر، بحث حمدوك، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمه وتطويره، والتقى حمدوك مع لافروف في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقدم لافروف التهنئة لحمدوك بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء بالسودان.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، أن اللقاء بحث في القمة الأفريقية الروسية في سوتشي، ومشاركة السودان فيها، إلى جانب مواصلة عمل اللجنة المشتركة بين السودان وروسيا وتعيين رئيس جديد للجانب السوداني فيها.واتفق الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.