شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يثمن دعم السعودية لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، إعلان المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الانسانية فى اليمن للعام الجاري.

وقال السلمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، اليوم، إن هذا الدعم السخى يأتي استكمالًا لجهود المملكة الإنسانية في دعم دولة اليمن وتوفير الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.

وحمّل رئيس البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردية التي يُعاني منها الشعب اليمني خصوصًا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية التي دأبت على إعاقة عمل المنظمات الإنسانية وتعمُد سرقة ونهب المساعدات الإنسانية دون وصولها للمحتاجين.