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وزير الخارجية السورى يؤيد نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية السورى، وليد المعلم أنه يؤيد فكرة نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى .

 

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وقال المعلم فى تصريحات - نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - نحن نواجه صعوبات فى الأمم المتحدة، انظروا إلى كل هذه الحواجز التى تحيط بالمكان ".


وجاء تصريح المعلم تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف حول ضرورة نقل مقر المنظمة الدولية إلى خارج الولايات المتحدة.


وقال لافروف على خلفية منع الولايات المتحدة عددا من الدبلوماسيين الروس من دخول أراضيها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنضطر على ما يبدو لطرح مسألة مقر الأمم المتحدة عموما للنقاش"، مضيفا أن اقتراح الزعيم السوفيتى الراحل جوزيف ستالين إقامة مقر الأمم المتحدة فى مدينة سوتشى جنوبى روسيا، كان مبادرة "صائبة وبعيدة النظر".

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