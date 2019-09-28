شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: نمر بمرحلة تغيير ترتكز على الانتعاش الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الجمعة، أن العراق يمر بمرحلة تغيير ترتكز على الانتعاش الاقتصادى، ومد جسور التعاون مع كل دول المنطقة والعالم.

وقال صالح - خلال حديث مع نخبة من أبرز الباحثين والخبراء بالشأن العراقى فى مجلس العلاقات الخارجية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حسبما أفادت قناة السومرية نيوز - إن "التكامل الاقتصادى فى المنطقة يقلل من فرص عودة الإرهاب مجدداً"، مبينًا أن "بناء علاقات اقتصادية يعتبر الحل الأمثل لبناء علاقات سياسية تخدم شعوبنا، وتحقق المصالح الوطنية، وترسخ حالة الاستقرار والأمن إقليمياً ودولياً."

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وأضاف أن العراقيين حققوا انتصارات كبيرة ضد الإرهاب، ويريدون أن يحافظوا عليها، مؤكداً أن الانتصار ك‍ان حقيقيًا لكنه غير مكتمل، ويتطلب دعماً دولياً من أجل تعزيز الاستقرار فى المنطقة.

وأعرب عن أمله أن يصبح العراق نقطة التقاء لدول الجوار والعالم بعيدًا عن الصراعات.