انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى الدوحة 2019

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
انطلقت مساء الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة بطولة العالم لألعاب القوى 2019 بمشاركة أكثر من 2000 رياضي، من مختلف دول العالم.
وتستمر فعاليات البطولة التي قام بافتتاحها أمير قطر تميم آل ثاني حتى 6 أكتوبر المقبل على كورنيش الدوحة أبرز معالم المدينة.
وقد صحب الإفتتاح عروض الألعاب النارية اضافة إلى عروض تراثية وثقافية تعكس الهوية العربية والقطرية.
وحضر حفل الإفتتاح توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، و اللورد سباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
حيث بدأت فعاليات البطولة بماراثون السيدات.
وقال صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة القطري إن "البطولة تعد مناسبة لإبراز ما للرياضة من أثر إيجابي في تحقيق التقارب بين الشعوب وتبادل الثقافات وهي فرصة لضيوف قطر حتى يطلعوا على معالم التقدم للوطن العزيز ."
وأضاف "أنها تعكس ايضا استمرار تميز التجربة القطرية في تنظيم البطولات العالمية وتبرهن على حسن استعدادها لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 في 49 مسابقة.
وبطولة العالم لألعاب القوى هي الحدث الأهم الذي تستضيفه قطر قبل استضافتها بطولة العالم لكرة القدم 2022.
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