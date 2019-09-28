استثمار #Nike في التكنولوجيا يؤتي ثماره

ارتفع سهم شركة «نايكي» لإنتاج الملابس والأحذية والأدوات الرياضية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وذلك في أعقاب تقرير أرباح الشركة الذي جاء أفضل مما توقعه المحللون، بحسب ما ذكر موقع «سي إن بي سي».

قفزت أسهم الشركة الأميركية أكثر من 6% في التعاملات المبكرة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 92.79 دولاراً للسهم الواحد، يذكر أن آخر مرة وصل فيها سهم الشركة إلى أعلى مستوى خلال اليوم هو 90 دولارًا في 18 أبريل الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي مارك باركر خلال مكالمة مع المحللين: «إن التحول العالمي نحو أنماط حياة أكثر نشاطًا مستمر في التسارع، والطلب على المنتجات الرياضية مرتفع».

وأضاف: «إن الفرص المتاحة أمامنا مشرقة كما لم أرها من قبل».

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وتابع: «إن تصميم أحذية رياضية عالية التقنية وملابس عصرية جديدة، وإضافة متاجر وبيع عدد أقل من المنتجات في منافذ البيع، يؤتي ثماره بشكل واضح للشركة».

جدير بالذكر، أن «وول ستريت» لاحظت أن شركة نايكي قامت بعدد كبير من عمليات الاستحواذ على شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا، مما يشير إلى أن الشركة الأميركية كانت تفكر خارج الصندوق، وقبل العديد من الشركات المنافسة.

استحوذت نايكي في شهر أغسطس الماضي على شركة «سيليكت» للتحليلات التنبؤية في صفقة لم يتم الإعلان عن تفاصيلها المالية، للتنبؤ بشكل أفضل بأنماط الأحذية الرياضية والملابس التي يريدها العملاء، ومتى يريدون ذلك، وأين يريدون شرائها، واستحوذت بعد ذلك على شركة تحليل بيانات المستهلك «زودياك»، في محاولة منها لتسريع «التحول الرقمي».

وقال باركر: «القدرات الرقمية التي نخلقها ونستثمر فيها ستجعلنا بالفعل شركة ابتكار أفضل في فهم المستهلك، وخدمة المستهلك، والاستفادة من الابتكار الذي نستثمر فيه، كل ذلك يجعلنا أفضل».

ارتفعت أسهم شركة نايكي بأكثر من 17% هذا العام، مما أعطى الشركة قيمة سوقية تتعدى 136.6 مليار دولار.