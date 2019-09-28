إغلاق الجسر المؤدي للصالة الجنوبية بمطار #جدة.. خريطة بالطرق البديلة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إغلاق الجسر المؤدي للصالة الجنوبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، لأعمال الصيانة اعتباراً من يوم غدٍ السبت.

ونشرت الإمارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، خريطة توضح الطرق البديلة التي يجب استخدامها في الدخول والخروج للصالة، مؤكدة أن الحركة ستستمر عبر الطرق الفرعية للجسر.

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