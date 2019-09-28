الان تتابع من جديد… وفد إسرائيلي في الدوحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365: أكدت الحكومة الاسرائيلية السبت ذهاب خمسة رياضيين إسرائيليين في الوفد الإسرائيلي لبطولة العالم لألعاب القوى التي افتتحت امس في العاصمة القطرية الدوحة. ويشارك في البطولة 2043 رياضيا ورياضية يمثلون 210 دول في 49 سباقا ومسابقة، وستوزع 192 ميدالية ذهبية، وبطولة العالم لألعاب القوى هي الحدث الأهم الذي تستضيفه قطر قبل استضافتها بطولة العالم لكرة القدم 2022.

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