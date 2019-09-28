"قولولي يا أخي مساء الخير"... أبو الغيط يعاتب وفد الحكومة السورية

ويبدو في الشريط المصور، الذي لم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد منه، "أبو الغيط وهو يقترب مندهشا من الوفد السوري الذي ضم وزير الخارجية وليد المعلم، ونائبه فيصل المقداد، والمبعوث السوري إلى الأمم المتحدة بشار الجعفري.

وقال أبو الغيط مخاطبا الوفد: "قولولي يا أخي مساء الخير يعني مش معقول، "فرد عليه وليد المعلم بكلمة "ليه؟" ليتقدم أبو الغيط مصافحا وزير الخارجية السوري، ومصافحة نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قائلا له "أنا بفرح جدا لما بشوفكم" ليرد عليه المقداد فورا "باين .. باين".

وكانت جامعة الدول العربية قد جمدت عضوية سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بعد شهور قليلة على اندلاع الأحداث فيها، وفي فبراير الماضي، قال أبو الغيط إنه "لم يرصد توافقا عربيا يمكن أن يؤدي إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية".