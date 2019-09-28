سويسرا: مصادرة سيارات فاخرة لإبن رئيس دولة وبيعها بالمزاد

جدة - عمرو شويل زيورخ- الخليج 365:

قالت دار المزادات بونامز بسويسرا يوم امس الجمعة إن مجموعة من السيارات الفاخرة صادرتها السلطات في مدينة جنيف من ابن رئيس غينيا الاستوائية قد تباع بما يصل إلى 18.5 مليون فرنك سويسري (18.67 مليون دولار) مطلع الأسبوع.

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وقال مدعون سويسريون في فبراير شباط إنهم حفظوا تحقيقا مع تيودورو نجويما أوبيانج بشأن غسل أموال واختلاس مال عام بترتيب يقضي ببيع السيارات لتمويل برامج اجتماعية في المستعمرة الإسبانية السابقة.

وتضم مجموعة السيارات 26 سيارة من طرز فيراري ولامبورجيني وبنتلي ورولز رويس يملكها نائب الرئيس والوزير السابق للزراعة والمعروف باسم تيودورين وهي معروضة في ناد بقرية تشيزيريكس التي تبعد 30 كيلومترا عن جنيف استعدادا لبيعها يوم الأحد.

وتيودورين ابن للرئيس أوبيانج نجويما مباسوجو الذي يحكم غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا منذ أربعة عقود. وتصف منظمات حقوقية إدارته بأنها من بين الأكثر فسادا في العالم.