نصائح هامة للحفاظ علي صحتك خلال عملك أمام الكمبيوتر

السبت 28 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

تعتمد معظم الأعمال فى العصر الحالي علي الاستخدام المستمر للكمبيوتر، ويقضي الأفراد ساعات عديدة طوال اليوم أمام شاشات الكمبيوتر مما يؤدي الي بعض المشاكل الصحية ولتجنب هذه المشاكل أحرص على أتباع العادات الأتية.



１- وضعية الكمبيوتر:

ضع الكمبيوتر في مكان مناسب لوضعية جلوسك، فلا تجبر نفسك على الانحناء أو النظر إلى أعلى، وإذا تستخدم الكمبيوترالمحمول، ضع تحته مسنداً، أو مجموعة من الكتب ليكون على ارتفاع مناسب.

２- رطوبة الجسم:

يحتاج الجسم دائمًا الي السوائل، مما يدفعنا الي تناول الطعام بكثرة ويؤدي ذلك الي زيادة في الوزن، ومن الافضل ابقاء الجسم رطبًا لتجنب ذلك.

３- تجنب المصعد:

استخدم السلالم لزيادة الحركة، وإذا كنت تستخدم السيارة للذهاب الي العمل، حاول أن توقف سيارتك والسير على الأقدام، لنشاط الدورة الدموية.

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４- إراحة العينين:

احرص ان تغمض عينيك كل فترة، لأن

النظر في الشاشة لفترة طويلة يضرالعينين.

5- وضعية جيدة:

اثناء الجلوس أمام الكمبيوتر لساعات، يكثر الإصابة بآلام الظهروالرقبة، ويجب أن تكون شاشة الكمبيوترعلى نفس مستوى العينين لتسهيل الجلوس.

6- غسل اليدين باستمرار:

أفضل طريقة للحفاظ على صحتك بعد استخدام الكمبيوتر والأدوات المكتبية التي تحتوي على الجراثيم، وغسل يديك قبل وبعد تناول الطعام، وبعد استخدام الحمام وبعد العطس والسعال.

7- استراحة كل ساعة:

من الافضل الاستراحة من العمل كل ساعة، والتمدد أوالتجول، أو الوقوف لمدة دقيقة أو دقيقتين، لتقصير مدة الجلوس أمام الكمبيوتر.