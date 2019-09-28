الداخلية التونسية: إنقاذ 10 أشخاص بعد غرق مركبهم قبالة جزيرة زمبرتة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى بولاية نابل التونسية من إنقاذ 10 أشخاص كانوا على متن مركب بحرى تعرض للغرق قبالة جزيرة زمبرتة. وذكرت وزارة الداخلية التونسية - فى بيان اليوم /الجمعة/ - أن الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و24، وبالتحرى معهم إعترفوا أنهم كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه إيطاليا. Advertisements وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة التحقيق معه، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم.

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