دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

مع أن التفاحة في حواسب الماك تضيء، إلا أنها ليست كذلك في آيفون، لكنها قد تضيء بالفعل مستقبلاً لو أرادت آبل ذلك حيث أنها تقدمت بطلب للحصول على براءة اختراع لتجعل شعار الشركة خلف آيفون ضوء للإشعارات.

في الحقيقة آبل ليست أول شركة تجعل شعارها يضيء للدلالة على إشعارات واردة، سبق أن فعلتها موتورولا في هاتفيها Razer Phone 2 و One Zoom حيث يضيء شعارها خلف الهاتف كضوء إشعارات بدلاً من جعله حساس للبصمة.

بالطبع مجرد التقدم بطلب للحصول على براءة الاختراع لا يؤكد أنها ستفعل ذلك فعلاً، الأمر مجرد حماية قانونية. وضمن طلبها تقول آبل أن تطبيقات الضوء ستكون عند تلقي مكالمات هاتفية، كما ضمنت صور توضيحية تظهر استخدام الشعار كضوء تنبيهات في مختلف أجهزتها من حواسب محمولة ولوحية ومكتبية.

لو طبقتها آبل بالفعل فمن المنطقي أن تتيح تخصيص ضوء التفاحة ليكون ليس فقط أبيض بل يختلف الضوء حسب نوع الإشعار، فمثلاً يمكنك جعله أحمر للمكالمات وأخضر للرسائل وأصفر للتذكير بالتقويم.

التدوينة آبل تفكر في وضع ضوء إشعارات في التفاحة خلف آيفون ظهرت أولاً على عالم التقنية.