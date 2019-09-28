شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: لولا التدخلات الخارجية لتشكلت اللجنة الدستورية السورية العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية كان سيتم فى ديسمبر الماضي، لولا تدخلات من قبل بعض الأطراف الخارجية.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: "أبرز رسائلى إلى الجميع تتمثل فى أننى مسرور لتوقف الجهود الرامية لعرقلة هذه العملية (تشكيل اللجنة الدستورية(".



وتابع الوزير الروسى قائلا: "وكانت تلك الجهود تهدف إلى إفشال أى حل فى سوريا وإلى التحريض على المجابهة والتوترات والفضائح فى ما يخص هذه العملية، وذلك من أجل توجيه أصابع الاتهام، وأنتم تعرفون بأنفسكم إلى من، وتبرير استخدام القوة من جديد".

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وأشار إلى أنه بينما بذلت روسيا جهودا لتشكيل اللجنة الدستورية، كانت أطراف أخرى تعرقل هذه العملية، مضيفا: "لولا مساعيها، لكانت اللجنة ستشكل فى ديسمبر من العام الماضي. ونحن نعرف من حاول عرقلة هذا العمل، لكننا لم نتوقف، بل واصلنا الجهود لمساعدة الحكومة السورية والمعارضة فى إيجاد مواقف توافقية، وتمكنا من ذلك فى نهاية المطاف".



وأشار لافروف إلى أنه بحث تشكيل اللجنة الدستورية السورية مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الجمعة. وأوضح: "يبدو لى أننا ننجح تدريجيا فى صياغة فهم أفضل لكيفية مساعدة السوريين فى التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل وطنهم، بحيث يحترم اللاعبون الخارجيون جميعاً سيادة ووحدة أراضى الجمهورية العربية السورية".



وفى معرض حديثه عن الوضع فى سوريا، أكد لافروف كذلك على ضرورة حل المسألة الكردية فى إطار وحدة أراضى وسيادة سوريا، مضيفا: "أننا نعتقد أن ذلك يجب أن يكون موضوعا للمفاوضات بمشاركة القيادة السورية، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تقوم بإنشاء أجهزة سلطة موازية شرقى الفرات، بما فى ذلك على حساب العشائر العربية".