حرس السواحل الجزائرى يحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ 80 شخصًا نحو أوروبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن حرس السواحل بمحافظة وهران غرب الجزائر من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 80 شخصًا بعرض البحر فى خمس عمليات متفرقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأوضح بيان أصدرته المجموعة الإقليمية لخفر السواحل بوهران أن وحداتها العائمة اعترضت صباح اليوم فى خمس عمليات متفرقة شمال رأس فالكون ورأس الإبرة 80 مرشحًا للهجرة غير الشرعية منهم 5 قصر وامرأة كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الإسبانية.

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