“#الداخلية” تعلن البدء بتطبيق لائحة الذوق العام اليوم.. وهذه ضوابطها والغرامات المفروضة

أعلن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن نايف عن بدء تطبيق لائحة الذوق العام ودخولها حيز النفاذ بالمملكة اليوم (السبت)، حيث تحتوي على 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات، أقلها 50 ريالاً، وأعلاها 3 آلاف ريال، والمخول بتطبيقها هم رجال الشرطة.

وتتضمن اللائحة عقوبات على التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذا طبيعة جنسية، أو رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، أو تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، بالإضافة إلى عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من قبل مالكها، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

وفرضت اللائحة عقوبات على ارتداء ملابس تحمل عبارات أو صور أو أشكال فيها إثارة للعنصرية أو النعرات أو الترويج لتعاطي الممنوعات، أو الإباحية، والكتابة والرسم أو ما في حكمهما، على وسائل النقل والجدران دون ترخيص، أو وضع عبارات أو صور على وسائل النقل فيها إثارة للعنصرية، أو الإباحية.

كما اشتملت اللائحة على منع وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في الحدائق العامة والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء لمرتاديها أو تعريضهم للخطر، بالإضافة إلى تخطي طوابير الإنتظار في الأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية.

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واحتوت لائحة المحظورات أيضا استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها في الأماكن العامة، بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر، كما تضمنت منع تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها.