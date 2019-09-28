وزير الخارجية السوري يعلن عن مناقشة اللجنة الدستورية مع الأمين العام للأمم المتحدة

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المعلم لوكالة "سبوتنيك": "إن أحد موضوعات النقاش (في الاجتماع مع الأمين العام)، بشأن اللجنة الدستورية، مدى أهميتها لمستقبل سوريا".

وأضاف المعلم ردا على سؤال عما إذا كان قد تم تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة، "ليس بعد.ليس هناك تاريخ محدد".

وفي وقت سابق، أمس الجمعة، صرح المعلم بأنه سيتم الإعلان عن رئيس اللجنة الدستورية السورية بعد يوم الـ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، وأعلن أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة. كما أشار إلى أنه يعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.