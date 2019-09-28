شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت توقع اتفاقية مع نيكاراجوا لتنظيم الخدمات الجوية لأول مرة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الكويت اتفاقية "بالأحرف الأولى" مع نيكاراجوا لتنظيم الخدمات الجوية فى مبادرة هى الأولى من نوعها بين البلدين بهدف تشجيع شركات الطيران العالمية على زيادة رحلاتها الجوية إلى مطار الكويت، حسبما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية.



ووقعت الاتفاقية خلال مباحثات على هامش الدورة الأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدنى الدولية (ايكاو) المقامة فى مدينة مونتريال بكندا.

ووقع الاتفاقية عن جانب الكويت نائب المدير العام للادارة العامة للطيران المدنى لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوى وأمن الطيران بالكويت المهندس عماد الجلوى وعن نيكاراغوا المدير العام لمؤسسة نيكاراغوا للطيران المدنى كارلوس سانشيز.



وبهذه المناسبة قال رئيس وفد الكويت بالمباحثات المهندس الجلوى فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الكويت ونيكاراغوا لم ترتبطا باتفاقية خاصة بتنظيم النقل الجوى فى السابق.

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وأوضح أن الاتفاقية "تنسجم مع تحديث سياسة الإدارة العامة للطيران المدنى لفتح الاجواء وتشجيع شركات الطيران العالمية على زيادة رحلاتها الجوية إلى مطار الكويت الدولى لتسهيل حركة الركاب والشحن الجوى ولربط مطار الكويت الدولى بأكبر عدد من المطارات الدولية من خلال شبكة عالمية للخطوط الجوية بما يعزز حركة النقل الجوى بين البلدين وتشجيع التبادل التجارى بين الكويت ونيكاراغوا والسعى نحو إتاحة خيارات جديدة ومتنوعة لخدمة المسافرين بين البلدين".



وأضاف الجلوى ان الاتفاقية تضمنت "قواعد تشغيل شركات الطيران الوطنية لدى كلا البلدين وتبادل حقوق النقل وتسهيلات وامتيازات بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما فى مجال أمن وسلامة الطيران المدني".



وتشارك الكويت ممثلة فى الإدارة العامة للطيران المدنى فى اجتماعات الجمعية العمومية الأربعين لمنظمة الطيران المدنى الدولى برئاسة رئيس الطيران المدنى الشيخ سلمان الحمود الصباح الذى تم انتخابه نائبا اول لرئيس الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدنى الدولي.