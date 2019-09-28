شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن افتتاح خط بحرى جديد يصل موانئ لوس أنجلوس الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة العامة للنقل البحرى العراقى عن افتتاح خط جديد عبر الناقل الوطنى، من ميناء زايد باتجاه موانئ كندا ووصولا إلى موانئ لوس أنجلوس الأمريكية، موضحة أن الناقلة العراقية “الحدباء” حملت 14 ألف طن من الحديد عبر ذلك الخط الذى قالت أن الشركة لم تعمل به منذ قرابة 40 عاماً.

وذكرمدير الشركة محى الدين عبد الرزاق فى تصريح نقله مراسل وكالة انباء الاعلام العراقى إن “الرحلة لم تسجل سابقا فى الشركة حيث اتجهت الحدباء إلى جنوب غرب آسيا لإغراض التزود بالوقود وتبديل جزء من الطواقم بعدها دخلت المحيط الهندى ثم الهادى وصولا إلى كندا ومن ثم موانئ لوس أنجلس”.

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واضاف عبد الرزاق أن “قطع تلك المسافة عبر الناقل الوطنى وبمسافات طويلة وكثيرة، أى أن الشركة حققت نجاح والنجاح الآخر هو عندما تكون الشركة متطابقة مع متطلبات المنظمة البحرية العالمية فى أكثر الدول تقدما”.

وبين انه” سابقا ومنذ عام 1975 كانت البواخر التى تدخل إلى الولايات المتحدة يجب أن تحمل متطلبات خاصة منوها أن افتتاح الخط يعتبر أيضا إشعار إلى الجهات المعنية حول قدرة الشركة على نقل المواد ولمسافات طويلة وبعيدة