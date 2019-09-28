شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر الدولى يشيد بدعم الكويت لبرامجه فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر جيل كاربونيى أمس الجمعة بمساهمة الكويت فى دعم برامج اللجنة لتنفيذ برامجها ومشروعاتها فى اليمن.



جاء ذلك فى تصريح أدلى به كاربنيير على هامش مراسم قيام مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى فى جنيف السفير جمال الغنيم بتسليم تبرع بمبلغ 11 مليون دولار لدعم خطة اللجنة للاستجابة الانسانية للأوضاع فى اليمن.

وأشار كاربونيى الى ان اللقاء مع السفير الغنيم استعرض الآراء حول الأزمات الإنسانية المهمة الأخرى فى المنطقة خاصة الوضع الانسانى باليمن اضافة الى مناقشة جهود اللجنة الدولية وأنشطتها فى الكويت والمنطقة المحيطة بها.



وأشار إلى أن مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر فى الكويت يعد المكتب الإقليمى للجنة بمنطقة الخليج.

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ومن جانبه أشار السفير الغنيم فى تصريح ل(كونا) عقب الاجتماع الى ان هذا التبرع جاء بناء على تعهد قدمته الكويت أثناء اعمال مؤتمر المانحين لليمن الذى عقد فى جنيف فى شهر أبريل من العام الماضي. وأعرب عن حرص الكويت على دعم الوضع الانسانى فى اليمن لافتا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء مناقشة المشاريع الانسانية التى من الممكن الاضطلاع بها.



كما أشار الى ان الكويت تساهم بشكل حيوى فى العديد من انشطة اللجنة الدولية فى العديد من الدول لاسيما أنها عضوة فى مجموعة دعم كبار المانحين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. وأضاف ان الاجتماع مع المسؤولين فى اللجنة الدولية للصليب الاحمر تناول آليات عمل اللجنة فى اليمن لاسيما انها تدخل فى العديد من الملفات بالتعاون مع المنظمات الاممية الأخرى العاملة فى هذا البلد الشقيق.



وأوضح السفير الغنيم ان اللجنة الدولية تقوم بجهد واضح وملموس فى اليمن لتأمين العمليات الانسانية هناك لاسيما تلك المتعلقة بالصحة العامة.



وأكد ان الكويت بدعمها لتلك الجهود انما تطبق ما التزمت به امام مؤتمر المانحين الذى استضافته الامم المتحدة فى جنيف.