شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق معرض "المملكة قلب العالم" بالسعودية احتفالا باليوم الوطنى للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق مساء أمس معرض "المملكة قلب العالم" الذى تنظمه الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطنى،احتفاءا باليوم الوطنى 89 للمملكة العربية السعودية، وذلك فى مقر المركز بالرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد أن الجمعية تحتفى باليوم الوطنى سنويا من خلال إبداعات فنانين عبروا عن حبهم لوطنهم على طريقتهم الخاصة، مضيفة أن الجمعية تسهم فى رفعة الثقافة التشكيلية، والتنافس على الإنتاج بأنامل وطنية ، كما أنها تحتضن الإبداع والمبدعين وتسعى إلى الاستثمار الإبداعي.



معرض المملكة قلب العالم

وأشارت الدكتورة الرويشد بأن المعرض يقام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنى حيث تمد الجسور للتواصل والتعايش والعمل على وحدة الوطن ومواكبة توجه المركز من خلال حوار الفنون بتقديم معرض نابض بحب الوطن فى يومه المجيد وبرؤية استشرافية للقادم فى إثراء الثقافة من خلال عدد من الفعاليات تضمنت إبراز الاهتمام بالشهداء أبطال الوطن وكذلك عدد من الورش والعروض التفاعلية.



وأكدت أن اختيار شعار عنوان (المملكة قلب العالم) هى دلالة على مكانة المملكة فى العالم الإسلامي، ومكانتها الكبيرة فى العالم اقتصاديا وسياسيا وثقافيا.

Advertisements



معرض المملكة قلب العالم



وقد تزين المعرض بما يقارب 100 لوحة فنية وطنية لـ 80 فنان تشكيلي، كما خصص جناح لأعمال 15 من رواد الفن التشكيلى بالمملكة الوطنية، إضافة إلى عرض أعمال من مبادرة شهداء الوطن (شهداء فى قلوبنا) والتى تهدف إلى إبراز دور أبطال الوطن من الشهداء، حيث قامت عدد من الفنانات بالتعبير من خلال فنهن عن الدور العظيم والتضحيات التى قدمها الجنود فى سبيل حماية الوطن وشعبه، وقد وثقن فنهن فى كتيب، يمكن لأى زائر للمعرض تحميله اليكترونيا.



المملكة قلب العالم



ويصاحب المعرض فعاليات ثقافية وورش عمل تقام يوميا و تستمر حتى يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2019م ، يقدمها عدد من الفنانين التشكيلين من مدارس فنية متنوعة (الرسم الحر، التشكيل بالمعادن والصلصال والورق والخرز، والرسم بالخيط والمسامير،والخط العربي).



الرسم بالخرز



جانب من المعرض



رسومات المعرض



أحد السيدات اخل المعرض