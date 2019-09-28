شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يفتتح منفذ القائم الحدودى مع سوريا الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم محمد بريسم العقابى اليوم الجمعة، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدى وافق، على افتتاح منفذ القائم الحدودى مع سوريا يوم الاثنين المقبل.

وأكد العقابى فى بيان له تلقته وكالة أنباء العراق، "جهوزية المنفذ لمرور المسافرين وايضا للتبادل التجاري".