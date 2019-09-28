شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران مساء الجمعة، شملت مدينة نجران ومحافظة شرورة ومراكز الوديعة وتمانى والمنخلى وأم الوهط والمراكز المجاورة لها، ارتوت على إثرها الأرض وسالت بعض الأودية و الشعاب ولازالت السماء ملبدة بالغيوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.