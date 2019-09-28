شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لـ "لجنة الوساطة" من جوبا مع وفد الحكومة السودانية فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت "لجنة الوساطة" (من حكومة جنوب السودان)، بين حكومة السودان والحركات المسلحة، اجتماعا فى الخرطوم اليوم الجمعة، مع وفد الحكومة السودانية المسئول عن ملف السلام، ضم عضوى مجلس السيادة، الفريق أركان حرب شمس الدين الكباشي، ومحمد الفكي، ووزير شؤون مجلس الوزراء، عمر بشير مانيس.

وقال مجلس السيادة بالسودان، فى تصريح مقتضب، إن "توت قلواك، مستشار رئيس دولة جنوب السودان، ترأس اجتماع "لجنة الوساطة بين حكومة السودان والحركات المسلحة".

من جانبه، قال قلواك، فى مؤتمر صحفى عقب اللقاء، إن الاجتماع ناقش ملف السلام، وترتيبات الاجتماعات المقررة بين الطرفين، فى 14 اكتوبر المقبل، بهدف تحقيق الاستقرار، لافتا إلى أن "ضربة البداية، فى جوبا"

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وتمنى أن يتم الحوار فى أسرع وقت ممكن، لتحقيق السلام، وينعم السودان بالاستقرار، ويودع الحرب، موضحا أن "السلام فى السودان يعنى السلام فى جنوب السودان".

وأضاف: "كنا سعداء جدا، بهذا الاجتماع، وتحدثنا إلى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ووجهنا بأن ننجز، هذا الملف، لتحقيق السلام الدائم"، مشيرا إلى أن وفدا موسعا من "الجبهة الثورية"، (التى تضم حركات مسلحة)، سيزور الخرطوم فى غضون أيام، بدعوة من حكومة السودان، من أجل بناء الثقة والتواصل، بهدف تحقيق السلام.

ومن جانبه، قال عمر مانيس وزير شئون مجلس الوزراء، إن اللقاء يأتى فى إطار الجهود الحثيثة التى تبذلها دولة جنوب السودان، لتحقيق السلام، مؤكدا توفر الإرادة السياسية القوية فى السودان على مستوى المؤسسات، إلى جانب القاعدة العريضة من الشعب السودانى التى تبارك هذه الخطوات.ى