شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال فى احتجاجات بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن القوات الاحتلال الإسرائيلى قتلت بالرصاص فلسطينيا خلال احتجاجات على الحدود المحصنة بين غزة وإسرائيل اليوم الجمعة. وحددت الوزارة هوية القتيل قائلة إن اسمه ساهر عثمان ويبلغ من العمر 20 عاماً مضيفة أن 52 شخصا آخرين أصيبوا 27 منهم بالرصاص الحى خلال المظاهرات التى كثيرا ما يشوبها العنف .

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلى لرويترز إن القوات المتمركزة على طول الحدود لم تستخدم الرصاص الحي. وأضافت أن نحو 7000 فلسطينى شاركوا فى المظاهرات. وأضافت أنهم ألقوا قنابل حارقة ومواد متفجرة على الجنود، قالت المتحدثة "ردت قوات جيش الدفاع الإسرائيلى باستخدام وسائل تفريق أحداث الشغب".