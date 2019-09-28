شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية: تلقينا تهديدات بمناسبة الانتخابات وتجاوزناها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن بلاده تلقت تهديدات أمنية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المبكرة، إلا أنها تمكنت من تجاوزها بفضل جاهزية المؤسستين الأمنية والعسكري.

وشدد الشاهد - فى مستهل اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد اليوم الجمعة - على ضرورة العمل على إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لاسيما الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها فى 6 أكتوبر المقبل، داعيا الشعب التونسى إلى التصويت بكثافة فى هذه الانتخابات التى تحدد مصير البلاد لسنوات عديدة مقبلة.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أجريت فى 15 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن حلول قيس سعيد فى المرتبة الأولى بعد حصوله على 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروى الذى تمكن من حصد 6ر15% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.