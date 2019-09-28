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السبت 28 سبتمبر 2019
هاتف شاومي الجديد
كتب
متابعات_الخليج 365
كشفت شركة "شاومي" عملاق الإلكترونيات الصينية، عن هاتفها الجديدة، والمزودة بعدسة بدقة 108 ميجابيكسل، بالإضافة إلي كاميرا الهاتف الأساسية والتي تضمن جودة عدستين إضافتين بدقة 12 و 20 ميجابيكسل، وهو الأمر الذي يرشح كاميرا هاتف شاومي لتكون الأفضل حاليًا، ويمكنها التقاط صور بدقة (12032/924) بيكسل.
ولم يتوقف إبهار شاومي في هاتفها الجديد عن دقة الكاميرا، ولكن ما يميز هذا الهاتف أيضا هو هيكله القابل للطي، وشاشته المرنة التي تغطي واجهته الخارجية بالكامل، لتعملا كشاشتين منفصلتين في حال طي الهيكل.
وزود هذا الجهاز بتقنيات تسمح لشاشته بالعمل كسماعات ومكبرات صوت، وحصل على معالج +Snapdragon 855، وبطارية بسعة 4050 ميلي أمبير، أما سعره فمن المفترض أن يصل إلى 2800 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر بدقة كاميرا متقدمة.. تعرف على مواصفات هااتف شاومي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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