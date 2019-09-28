بدقة كاميرا متقدمة.. تعرف على مواصفات هااتف شاومي الجديد

السبت 28 سبتمبر 2019

هاتف شاومي الجديد

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت شركة "شاومي" عملاق الإلكترونيات الصينية، عن هاتفها الجديدة، والمزودة بعدسة بدقة 108 ميجابيكسل، بالإضافة إلي كاميرا الهاتف الأساسية والتي تضمن جودة عدستين إضافتين بدقة 12 و 20 ميجابيكسل، وهو الأمر الذي يرشح كاميرا هاتف شاومي لتكون الأفضل حاليًا، ويمكنها التقاط صور بدقة (12032/924) بيكسل.



ولم يتوقف إبهار شاومي في هاتفها الجديد عن دقة الكاميرا، ولكن ما يميز هذا الهاتف أيضا هو هيكله القابل للطي، وشاشته المرنة التي تغطي واجهته الخارجية بالكامل، لتعملا كشاشتين منفصلتين في حال طي الهيكل.

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وزود هذا الجهاز بتقنيات تسمح لشاشته بالعمل كسماعات ومكبرات صوت، وحصل على معالج +Snapdragon 855، وبطارية بسعة 4050 ميلي أمبير، أما سعره فمن المفترض أن يصل إلى 2800 دولار.