حمدوك يدعو واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بشكل عاجل

وقال حمدوك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت إن الشعب لم يكن أبدا راع أو داعم للإرهاب بل النظام الذي انتفض ضده الشعب حتى خلعه.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني: "ماضون في تحقيق أهداف ثورتنا حتى يستعيد السودان مكانته الطبيعية المستحقة خلال السنوات المقبلة".