أنقرة: العمل يسير وفق الجدول لإنشاء «المنطقة الآمنة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت محطة تلفزيونية، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله، أمس الجمعة: إن استعدادات تركيا والولايات المتحدة لإنشاء «منطقة آمنة» للاجئين في شمال شرقي سوريا تمضي وفق الجدول المحدد، وذلك بعدما كان قد اتهم واشنطن في السابق بالمماطلة.

ونقل تلفزيون «إن.تي.في»، عن أردوغان، قوله للصحفيين، في رحلة العودة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: «الجهود تمضي وفق الجدول الزمني. اكتملت أيضاً كل استعداداتنا على طول الحدود»، وأضاف: «عند العودة (إلى تركيا)، سنجري تقييماً... بخصوص الخطوات التي ينبغي اتخاذها وتنفيذها».

بدوره، قال جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن واشنطن تمضي بإخلاص وبأسرع ما يمكن، وحذر من أي عمل أحادي في المنطقة.

وقال جيفري: «أوضحنا الأمر لتركيا على جميع المستويات بأن أي عملية من جانب واحد لن تؤدي إلى تحسن أمن أحد... لدى الأتراك بالطبع خيار التحرك عسكرياً».

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام تركية، عن مصادر رسمية تأكيدها أن السلطات التركية، استكملت إعداد الخطط من أجل إنشاء مدن وقرى ومساكن في المنطقة الآمنة، التي يُعتزم إنشاؤها شمال شرقي سوريا.

وذكرت وسائل الإعلام التركية، أن الخطة الجاهزة تهدف إلى إنشاء 200 ألف مبنى، من أجل توطين أكثر من مليون سوري، كمرحلة أولى، من اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا. وبحسب التفاصيل، فإن المخطط التركي المذكور هو المرحلة الأولى من خطة واسعة.

وسيبلغ مجموع الوحدات السكنية في المنطقة الآمنة 200 ألف وحدة، يتم تشييدها بتمويل أجنبي؛ حيث تقدر ميزانية المشروع بنحو 26 ملياراً و650 مليون دولار تقريباً. وبحسب الخطة فإن مجموع مساحة القرى والبلدات السكنية سيقدر بنحو 92.6 مليون متر مربع، فيما ستبلغ مساحة الأراضي الزراعية التي ستوزع على سكان القرى نحو 140 مليون متر مربع آخر. (وكالات)