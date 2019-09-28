سعود بن صقر: برؤية خليفة الإمارات أضحت منارة للعلم والمعرفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الإمارات تبنت منذ تأسيسها نهجاً يعتمد على بناء الإنسان بوصفه الثروة الحقيقية التي تقوم عليها الأمم، وأسست لمنظومة تعليمية متكاملة تضمن حصول أبنائها والمقيمين على أرضها على أفضل المستويات التعليمية التي تؤهلهم لإكمال مسيرة التنمية التي بدأها الآباء المؤسسون.

وأشار سموه إلى أن الدولة بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أضحت منارة للعلم والمعرفة، بما تحتضنه من جامعات وكليات ومعاهد تضاهي أرقى المؤسسات التعليمية العالمية، من حيث التجهيزات والإمكانيات البشرية والإدارية.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخرج 165 طالباً من الدفعة التاسعة من طلبة جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية للعام 2019 في كليتي الصيدلة والتمريض، وذلك بحضور عدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر المحلية وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأولياء أمور الخريجين، والإعلاميين.

وخلال الحفل الذي شهد تخرج 67 طالباً في كلية الصيدلة و98 طالباً في كلية التمريض.. هنأ سموه الخريجين وأولياء الأمور على ما حققوه بالجد والاجتهاد خلال أعوام الدراسة، مؤكداً أن ثمرة هذا الجهد ستظهر خلال مسيرة العمل القادمة، متمنياً لهم دوام التوفيق على المسارين الشخصي والمهني ومطالباً إياهم بالتمسك بالمبادئ والقيم الإنسانية التي يجب أن يتحلى بها العاملون في مهنة الطب لخدمة بلدانهم ومجتمعاتهم.

ووجه سموه الشكر للهيئتين الإدارية والتدريسية في الجامعة، فضلاً عن كافة الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية، بما يشمل وزارة الصحة ومنطقة رأس الخيمة الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، لما يقدمونه من جهد متواصل يسهم في دعم جهود الجامعة الرامية إلى الارتقاء بمخرجات العملية التعليمية ورفد الطلبة بالمعرفة الأكاديمية.

كما افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، مركز «جروف فيليج» للتسوق.

حضر افتتاح المركز، الذي يعد أحدث إضافة ضمن محفظة الإمارة من وجهات التسوق، الشيخ محمد بن صقر القاسمي، رئيس مجموعة ماستر إنفستمنت المطور العقاري للمركز، والشيخ عبدالله بن محمد بن صقر القاسمي، المدير التنفيذي للمجموعة، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين.

يمتد المشروع على مساحة 125 ألف قدم مربعة على كورنيش القواسم بكلفة 42 مليون درهم، ويعد أول مركز مجتمعي متكامل يضم العديد من المرافق والمتاجر المميزة.(وام)