السعودية: النظام الإيراني مارق ويتحمل مسؤولية هجمات «أرامكو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف أن بلاده تحمّل إيران مسؤولية الهجمات على منشآت أرامكو. وأضاف في كلمة له ألقاها أمس الجمعة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الهجمات تعد انتهاكاً صارخاً للقوانين، واعتداء على الأمن والسلم الدوليين، وأشار إلى أن النظام الإيراني نظام مارق وإرهابي كما أنه يهدد استقرار المنطقة بأكملها، وهو خطر على سوق إمداد الطاقة العالمي ومستقبلها.

وقال العساف: «إن الهجمات النكراء التي تعرضت لها المنشآت النفطية في المملكة باستخدام 25 صاروخاً مجنحاً، وطائرات بدون طيار، متسببة في انخفاض انتاج النفط بنسبة تقارب 50%، تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على الأمن والسلم الدوليين وتهديداً كبيراً لإمدادات النفط للأسواق العالمية».

وأضاف: «نحن نعلم جيداً من وراء هذا الهجوم، ودعونا خبراء من الأمم المتحدة وخبراء دوليين للتثبت من ذلك بأنفسهم. إن من يقف وراء هذا الهجوم هو من هاجم الناقلات التجارية في خليج عمان في شهري يونيو/‏ حزيران ويوليو/‏ تموز الماضيين، وتبعه عملاؤُه بالهجوم على مطار أبها في شهر يوليو وحقل شيبة النفطي في شهر أغسطس/‏ آب، هو النظام الذي يستتر بشكل رخيص وجبان عبر تحميل الميليشيات التابعة له مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص وقبل ذلك على محطات ضخ النفط، النظام الذي لا ينظر لدولنا وشعوبنا سوى أنها ساحات لتحقيق أجندته التدميرية».

وتابع: «إننا نعرف هذا النظام جيداً منذ أربعين عاماً، فهو لا يعرف سوى التفجير والتدمير، والاغتيال ليس في منطقتنا فحسب، بل في العالم أجمع، هذا النظام هو الذي قام منذ نشأته بأعمال إرهابية في المملكة والبحرين والكويت ولبنان والدول الأوروبية وفي مختلف أرجاء المعمورة».

وأكد أن «هذه المنظمة، والعالم بأسره يقف اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية، للوقوف موقفاً موحداً وصلباً، يمارس فيه أقصى درجات الضغط بكافة أدواته لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني، وهو موقف لا يقبل بأنصاف الحلول، والاتفاقات الجزئية المؤقتة، بل يهدف إلى تغيير طبيعة وسلوك هذا النظام المارق، وإلا ستترك منطقتنا والأمن والسلم الدوليان، واستقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة لمصير مجهول».

وأكد العساف أن على النظام الإيراني إما احترام الأعراف الدولية أو مواجهة أدوات الردع، فإما أن تصبح دولة طبيعية أو تواجه موقفاً دولياً موحداً.من جهة أخرى، أكدت السعودية إيمانها بأهمية عمل الأمم المتحدة القائم على أساس التعددية، . وجاء ذلك في كلمة المملكة خلال الاجتماع الوزاري من أجل العمل المتعدد والتي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة خالد بن محمد منزلاوي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح منزلاوي: «أن العمل متعدد الأطراف يعدّ في جوهر السياسة الخارجية للمملكة، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة يوجه أعمالها في تعزيز السلام والأمن الدوليين» مشيرًا إلى أهمية كبرى للدور الحيوي للعمل المتعدد في حماية السلم والأمن، إضافة إلى دعم التنمية حول العالم وفق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.وأكد منزلاوي تأييد المملكة لأهمية وجود قواعد ولوائح لضمان التفاعل مع الدول الأخرى، والالتزام بأن يتم التعامل مع التحديات المشتركة، بما يتوافق مع القانون الدولي .