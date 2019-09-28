قرقاش: خطاب قوي ومعبر عن الأحداث التي نواجهها معاً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، على كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أنور قرقاش على «تويتر»: «خطاب العساف قوي وبليغ ويعبر عن رأي المملكة تجاه الأحداث الجسيمة التي نواجهها معاً».

كما أكد قرقاش أن البحرين مؤثرة بعلاقاتها وتجربتها وتاريخها، ونجاحها وازدهارها ونموذجها محل تقدير. وقال قرقاش على «تويتر»: «شاركت في فعالية رؤية البحرين ضمن الأنشطة العديدة في أسبوع الجمعية العامة.. حضور متميز وحوار بنّاء ترعاه البحرين حول قضايا النظام الدولي. البحرين مؤثرة بعلاقاتها وتجربتها وتاريخها. ونجاح البحرين وازدهارها ونموذجها محل تقدير ترصده في مداخلات الحضور«.

من جهة أخرى قال قرقاشعلى «تويتر»: «الإمارات حاضرة في الاجتماع رفيع المستوى بشأن السودان في الأمم المتحدة. دعمنا لاستقرار وازدهار السودان مستمر، وقدمنا حتى الآن للمرحلة الانتقالية ثلاثة مليارات دولار بشراكة مع السعودية الشقيقة. وشائج الأخوة والصداقة التاريخية تربطنا».

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