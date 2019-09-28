اليمن يحذر من السماح للحوثيين بإفشال اتفاق الحديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات

حذرت وزارة الخارجية اليمنية، أمس الأول الخميس، من التراخي والسماح للحوثيين بإفشال اتفاق الحديدة، الذي تم توقيعه برعاية الأمم المتحدة في السويد نهاية ديسمبر/‏كانون الأول الماضي، ولم يتم إحراز أي تقدم في تنفيذه، وسط اتهامات من الحكومة اليمنية لميليشيات الحوثي بالتنصل وعرقلة التطبيق.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، خلال لقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث اللقاء «مستجدات اتفاق الحديدة، لاسيما تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحابات وموضوع قوات الأمن المحلية، والمبادرة السابقة للحكومة حول فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية».

وأكد الحضرمي، أن قضية قوات الأمن والسلطة المحلية المعنية بحفظ الأمن في مدينة وموانئ الحديدة هي المدخل لإحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق.

كما أوضح أن «استمرار مزايدة الحوثيين ومتاجرتهم بالكثير من القضايا التي تمس المواطنين ومنها المساعدات الغذائية الإنسانية ومطار صنعاء، يجب أن ينتهي».

أيضاً لفت وزير الخارجية اليمني، إلى أن الانتقال إلى أي مشاورات سياسية حول التسوية الشاملة مرهون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في استوكهولم حول الحديدة، وهو ما ينبغي للمجتمع الدولي الضغط بشأنه، مشيراً إلى أن الحكومة لا تتوقع ممن لا يلتزم بالاتفاقات السابقة أن يمتثل للاتفاقات اللاحقة.

إلى ذلك، أكد المبعوث الأممي، التزامه بالعمل على تنفيذ اتفاق استوكهولم وحرصه على استمرار التشاور في هذا الصدد، معرباً عن تطلعه للعمل مع الحكومة الشرعية في جميع القضايا المطروحة.

وكان الحضرمي، قد دعا إلى التمعن في أسباب تخلف مجموعة الدول الأقل نمواً عن تحقيق أجندة التنمية المستدامة، والتي من أهمها عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الصراعات.

جاء ذلك في كلمة اليمن في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأقل نمواً، والذي عقد في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار الحضرمي، إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن، جاء نتيجة لانقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في عام 2014. كما تطرق الوزير إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي الخامس للدول الأقل نمواً وأهم الأولويات التي ينبغي التركيز عليها، مشدداً على ضرورة استخلاص الدروس والنظر في أسباب الفشل في تنفيذ برنامج عمل إسطنبول للدول الأقل نمواً والاستفادة منها لتفادي الأخطاء وضمان الخروج ببرنامج جديد قابل للتحقيق.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية تصعيدها العسكري جنوبي محافظة الحديدة، كما استمرت في قصف مواقع القوات المشتركة بمناطق متفرقة بالمحافظة، بما فيها مدينة الحديدة. وتسعى الميليشيات لتحقيق اختراق في جبهات الخط الساحلي، الذي تسيطر عليه القوات المشتركة، وشنت الميليشيات خلال الأشهر الماضية، هجمات عدة على المديريات الجنوبية للمحافظة دون جدوى؛ حيث تتصدى لها القوات المشتركة. وما زالت الميليشيات، تدفع بالمزيد من مسلحيها وعتادها بين حين وآخر في سياق تعزيزات عسكرية تشمل آليات ومدرعات، وتركزت خلال اليومين الماضيين في محيط مديرية التحيتا.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أمس، أن «ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات كبيرة صوب منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، تضمنت آليات عسكرية تحمل عناصر مسلحة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة». وأضاف أن التعزيزات الحوثية القادمة من مناطق سيطرتها تصل على دفعات متفرقة، يرافقها استهداف مكثف تشنه الميليشيات على مواقع القوات المشتركة المتمركزة في مناطق متفرقة من الجبلية.