رئيس السلفادور يبدأ خطابه في الأمم المتحدة ب«سيلفي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقط رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، الذي أسهم دهاؤه في وسائل التواصل الاجتماعي في الفوز بالرئاسة في وقت سابق من العام الحالي، صورة «سيلفي» قبل خطابه الأول في الجمعية العامة للأمم المتحدة مما أثار انتقادات.

ووصل أبوكيلة البالغ 38 عاماً إلى السلطة في أوائل يونيو. وخلال ثلاثة أشهر اعتمد بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية وعلى الخطابات التي أظهر من خلالها استعداداً للانفصال عن الماضي. وبمجرد اعتلائه المنصة، حيا الرئيس السلفادوري الحاضرين وزوجته التي تحمل طفلهما بين ذراعيها، ثم طلب «لحظة» لالتقاط صورة «سيلفي».

وقال: «سيهتم عدد أكبر من الأشخاص بمشاهدة هذه الصورة بدلاً من سماع الخطاب»، مضيفاً: «أتمنى أن تكون جيدة!».

وتابع: «قد يكون لبعض الصور على «إنستجرام» تأثير أكبر من أي خطاب ملقى في هذه الجمعية العامة»، متطرقاً إلى أن هذه القمة السنوية التي يجتمع فيها قادة العالم يمكن أن تحصل إلكترونياً من خلال تقنية «فيديو كونفرنس».

من جهتها حاولت رئيسة إستونيا، كريستي كاليولايد، جذب انتباه المجتمع الدولي إزاء قضايا المناخ، حيث ارتدت فستاناً أزرق به خطوط بيضاء تشبه خريطة القارة القطبية الجنوبية، وذلك أثناء كلمتها في نيويورك. ونشرت كاليولايد تغريدة عبر «تويتر» تعليقاً على ارتداء الفستان قائلة: «المناطق القطبية هي خط المواجهة للاحترار العالمي بسبب حساسيتها وبيئاتها الفريدة». وأضافت: «وفقاً للعلماء، إذا لم نقلص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول 2050، سيكون هناك تحول واسع النطاق في القارة القطبية الجنوبية». كما حذرت من أن «القوة المدمرة» لتغير المناخ لن يستطيع أحد الهروب منها. وقالت إن التغير المناخي لا يزال «التحدي الوجودي الأكبر الذي يواجه العالم». (وكالات)