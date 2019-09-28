شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد و63 مصاباً بنيران الاحتلال في مسيرات العودة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد فلسطيني وأصيب 63 بنيران الاحتلال «الإسرائيلي» خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 63 إصابة مختلفة، منها 32 بالرصاص الحي، وإصابة 4 مسعفين من قبل قوات الاحتلال شرقي قطاع غزة.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين عصر أمس، على مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الجمعة السادسة والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار التي تحمل اسم «جمعة انتفاضة الأقصى والأسرى». ووصل الشباب الفلسطيني إلى خمسة مخيمات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بدءاً من رفح وخان يونس جنوباً، مروراً بمخيم العودة شرقي البريج وسط القطاع، ثم مخيم ملكة شرقي غزة ومخيم العودة شرقي جباليا.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، نتيجة قمع قوات الاحتلال للمشاركين في صلاة الجمعة، في برية بلدة السواحرة الشرقية بالقدس المحتلة، ضمن فعاليات الاعتصام ضد البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في منطقة «الدبة» مقابل جبل المنطار شرقي مدينة القدس. وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق.

وقال عضو بلدية السواحرة يونس جعفر، إن أكثر من 100 مواطن أدوا صلاة الجمعة التي أمّها مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين في موقع الاعتصام. وأضاف أن مسيرة سلمية انطلقت عقب الصلاة في برية السواحرة الشرقية، ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات منددة بالاستيطان وبإقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة على أراضي البلدة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بالاختناق في مواجهات مع جيش الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالِبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً، والتي خرجت إحياء للذكرى التاسعة عشرة لانتفاضة الأقصى.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بقنابل الغاز والأعيرة المعدنية، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانياً في مركز إسعاف القرية. وسلّمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد محمد فوزي عدوي (36 عاماً) من مخيم بلاطة بمدينة نابلس، إلى عائلته. وتسلمت الطواقم الطبية جثمان الشهيد عدوي عند حاجز عسكري غربي المدينة.

وارتقى الشهيد عدوي برصاص الاحتلال في 21 يناير الماضي، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة جنوبي المدينة.

(وكالات)