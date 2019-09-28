هزاع لـ «الطلبة»: الحلم.. الخطوة الأولى لتصبحوا رواداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

أكد هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، أن الحلم، هو الخطوة الأولى كي يصبح أي فرد رائد فضاء، مع ضرورة وجود دعم وتشجيع من الأهل بالبيت.

وتابع في رده على سؤال الطفلة، مريم بن جرش، حول نصيحته لأي فرد يريد أن يصبح رائد فضاء، قال هزاع: إن أول خطوة لأي شخص يريد أن يصبح رائد فضاء، هي أن يحلم بذلك، ثم يضع الحلم هدفاً أمامه لتحقيقه بالدراسة التي تبدأ من البيت، فهو الداعم الأول لأبنائه، ثم دعم المدرسة، ولا بد لهذا الشخص أن يكون متميزاً في دراسته، ويتمتع بصحة جيدة، ويسعى إلى التميّز في العمل من دون نسيان دور اللياقة الصحية والحصول على دعم الأهل، حيث إن رائد الفضاء لا يُشترط له مؤهل علمي محدد، ولكن إذا كان يحمل مؤهلاً في التخصصات الهندسية، فإن ذلك يكون أفضل.



انعدام الجاذبية



وتفاعل عدد كبير من الطلبة مع هزاع المنصوري، خلال البث المباشر من محطة الفضاء الدولية، إذ سارعوا إلى طرح الأسئلة عليه، حيث قام بدوره بالإجابة عليها كافة، وهو يقدم لهم شرحاً عن انعدام الجاذبية، وعدم اضطراره إلى مسك «المايكروفون» بيده، كونه طافياً أمامه.

وفي رده على سؤال لأحد الطلبة حول طريقة تناول الطعام في الفضاء، أوضح هزاع أن الطعام هو نفسه الذي نتناوله على الأرض، ولكن طريقة تناول الطعام في الفضاء صعبة، إذ إن الكميات محدودة، سواء من الطعام أو المياه، فضلاً عن ضرورة تجهيز الطعام بطريقة معينة، ولا بد من الانتباه بشدة، بسبب انعدام الجاذبية، حتى لا يطير ويطفو.

وحول استقبال رواد الفضاء له ولزميله، أوضح أنه كان استقبالاً حافلاً، كما أن العلاقات بين رواد الفضاء على متن المحطة قائمة على التعاون المشترك بالرغم من اختلاف جنسياتهم، ولغاتهم، ودياناتهم.

وعن شعوره، وهو يعمل في بيئة تنعدم فيها الجاذبية، قال هزاع، إنه يشعر بسعادة بالغة، حيث إنه يطفو ببساطة، وفي هذه الحالة يشعر أنه في حلم، إذ إن دفعة بسيطة تستطيع تغيير مكانه، الأمر الذي يجعل رائد الفضاء يتعلم كيف يتحرك في هذه البيئة الجديدة.

أما بالنسبة لطبيعة العمل على متن محطة الفضاء الدولية، قال هزاع في رده على سؤال أحد الطلبة، إن المحطة هي مكان للتجارب العلمية، ومنها التغيرات التي تطرأ على أجسام رواد الفضاء، حيث إنه في الوقت الذي يتحدث خلاله عبر البث المباشر، يجري تجربة علمية، حول أثر انعدام الجاذبية على جسم الإنسان، كما سيجري تجارب أخرى خلال الأيام المتبقية من رحلته، ومنها دراسة تأثير الجاذبية على العظم والأعضاء، والسوائل في الجسم.

وفي رده على سؤال لإحدى الطالبات، أوضح أنه بعد انطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية، شاهد الكرة الأرضية، ما شعر معه بحالة من السعادة لما يراه من غيوم بيضاء ويابسة وجبال وبحار ومحيطات، وما زاد من سعادته أنه رأى دولة الإمارات العربية المتحدة من أعلى، كذلك نخلة جميرا، وغيرها من معالم الدولة، حيث إن رواد الفضاء أخبروه أنهم كان ينتظرون اللحظة التي يمرون خلالها فوق دولة الإمارات، كي يروا معالمها من أعلى.

Advertisements



أطفال بالزي العسكري

توافد العديد من الأهالي وأطفالهم مبكراً إلى خيمة البث المباشر التي أقامها مركز محمد بن راشد للفضاء، للتواصل مع هزاع المنصوري، إلا أنه غالبية الأطفال لجأوا إلى ارتداء الزي العسكري، الأمر الذي أضفى بهجة على الحضور، بالإضافة إلى الفتيات الصغيرات بالسن، واللواتي أصررن على ارتداء بدلة رواد الفضاء.

وبدأ رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يومه الثاني على متن محطة الفضاء الدولية، بالتواصل مع فريق العمل الموجود في المحطات الأرضية بموسكو ودبي وهيوستن، وتحدث مع الفريق الأرضي وأبلغهم بجدوله اليومي.

وتم تنظيم لقاءين مباشرين أحدهما عبر الفيديو والآخر عبر موجات الراديو بين المنصوري وعدد من طلاب المدارس والجمهور من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، وذلك بالتعاون مع وكالة ناسا الأمريكية.

وسجل المنصوري فيلماً مدته ساعة يوثق الحياة على متن محطة الفضاء الدولية ومكوناتها، إضافة إلى الأنشطة التي يقوم بها رواد الفضاء، في حين سجل يومياته لمدة 15 دقيقة.

وأجرى هزاع المنصوري تجربة على ديناميات السوائل في الفضاء، للتحقق من سلوك السوائل تحت معامل الجاذبية القياسي (gravity).



تجربة طعام رائد الفضاء



تهافت العشرات من الطلبة والأهالي المشاركين في فعالية الاتصال المباشر مع هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي إلى تجربة طعام رواد الفضاء، مجاناً، ضمن ركن خصص لهذا الأمر في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث عبر العديد منهم عن جودة مذاقه، واصفين إياه بنفس الطعام الذي يتم تحضيره في المنازل.

وقالت «ميثاء» إنها وجدت المذاق مشابهاً تماماً لمثيله الذي يتم إعداده منزلياً، خاصة الصالونه والبلاليط، بينما أوضح «حمد» أن المضروبة التي تم وضعها في عبوة معجون أكثر شهية من التي يتم تحضيرها في المنزل.

وقامت إحدى العاملات بالمركز، بتوفير تجربة تذوق طعام «هزاع» للراغبين من الطلبة والأهالي والأطفال، مع تقديم شرح مبسط عن مكونات الأطعمة الثلاثة، فضلاً عن توضيح فترة صلاحية المأكولات الثلاثة، والتي تستمر لعام كامل في حال عدم فتح العبوة، وإذا تم فتحها فإن صلاحيتها تدوم ل24 ساعة فقط.