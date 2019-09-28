القائد العام لشرطة دبي يفتتح نادي الابتكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على توفير بيئة عمل جاذبة ومشجعة للإبداع والابتكار تسهم في اكتشاف أصحاب المواهب والمتميزين والمبدعين والمخترعين، وتدفع بهم إلى إجراء البحوث والدراسات.

جاء ذلك خلال افتتاحه مقر نادي «الابتكار في إدارة الموارد المادية» في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، بحضور اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد عبدالله حسين خان، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، ونائبه العميد نعيم الخطيب، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط، في إطار تعزيز استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي في إدارة الموارد وربطها بمنظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، وترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات، وسعيها لتحقيق رؤيتها.

وقدّم الرائد عبيد بالإرشاد، مدير إدارة ممتلكات القوة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، نبذه للحضور عن أهداف النادي التي تتمثل في طرح مبادرات ابتكارية في مجال إدارة الموارد المادية، وعمل دراسات حول الإشكاليات ووضع حلول مبتكرة لها، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج في مجال إدارة الموارد المادية، والاستفادة من تجارب وخبرات الجهات المتميزة في القطاع الخاص في مجال إدارة الموارد المادية، مشيراً إلى أن النادي يتضمن العديد من القطاعات منها العقاري، التكنولوجي، الأصول البيولوجية، الأجهزة والمعدات الأمنية.