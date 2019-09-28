مقتل 17 «داعشياً» في غارة أمريكية بليبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة, عواصم:”الخليج 365”، وكالات

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا (أفريكوم) أمس الجمعة، مقتل 17 من مسلحي «داعش» في قصف نفذته قواتها في ليبيا، وهذه ثاني ضربة جوية تنفذها «أفريكوم» ضد عناصر إرهابية بالبلاد في أقل من أسبوع، بعدما قتلت الخميس 8 أشخاص يشتبه بانتمائهم للتنظيم، قرب مدينة مرزق جنوبي البلاد، فيما أعلن الجيش الليبي عن مقتل ستة قتلى يرجح انتماؤهم لتنظيم «داعش» الإرهابي أمس في سبها، جراء قصف جوي استهدف مواقع عدة بالمدينة.

وقال مدير الاستخبارات في «أفريكوم» الأدميرال البحري هايدي بيرج: «إن الحملة المستمرة ضد «داعش» في ليبيا تُظهر أن القيادة الأمريكية الإفريقية تستهدف بإصرار الشبكات الإرهابية الساعية إلى إيذاء الليبيين الأبرياء»، مضيفاً: «سنواصل ملاحقة عناصر «داعش» في ليبيا والإرهابيين الآخرين في المنطقة، وحرمانهم من الملاذ الآمن ومن التنسيق والتخطيط للعمليات الإرهابية في ليبيا».من جهة أخرى كشف مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي أن ستة قتلى يرجح انتماؤهم لتنظيم «داعش» الإرهابي سقطوا أمس في سبها، جراء قصف جوي استهدف بوابة «الساليطة والهندية» في محيط المدينة. وهز انفجار عنيف وسط طرابلس أمس،وسُمع دويّ الانفجار في مناطق عدة من المدينة، جراء غارات جوية مكثفة نفذها سلاح الجو استهدفت كتيبة النواصي على طريق الشط شمال غربي طرابلس، أسفرت عن سقوط اثنين من الميليشيات الإرهابية.

إيطاليا تشدد على العودة للمسار السياسي

ودعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى العودة للحوار السياسي في ليبيا، مشيراً إلى أن «العودة إلى المبادرة السياسية صارت أمراً ملحاً بشكل متزايد».وشارك دي مايو في رئاسة الاجتماع الوزاري حول ليبيا مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، الخميس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام أنطونيو جوتيريس وممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة، ومشاركة بعض الدول الأكثر التزاماً بالملف الليبي على المستويين الدولي والإقليمي، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي.

وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى المساهمة «من حيث الأفكار والتأملات والمقترحات وتعزيز تماسك المجتمع الدولي»، تمهيداً للمؤتمر الذي تنوي ألمانيا تنظيمه في الخريف حول ليبيا.

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الجامعة تجدد دعوتها إلى وقف إطلاق النار

وشددت الجامعة العربية أمس،على ضرورة الوصول إلى قرار يقضي بوقف دائم لإطلاق النار، على نحو يمهد لاستئناف المسار السياسي بين الأطراف الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة،جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع غسان سلامة،المبعوث الأممي إلى ليبيا، بنيويورك.

دول الساحل تطالب بتعيين مبعوث إفريقي

وجدد قادة دول الساحل الإفريقي مطالبتهم للمجتمع الدولي، بتعيين مبعوث إفريقي أممي خاص إلى ليبيا في أعقاب تجديد شكواهم من تضخم تهديدات التنظيمات الإرهابية والإجرامية بسبب الأزمة الليبية.

بدورها أكدت المفوضة السامية لشؤون اللاجئين، كارلوتا سامي، رفضها إعادة اللاجئين الذين يتم اعتراضهم في المياه الدولية، إلى ليبيا، معتبرة أن الأوضاع في البلاد لا تسمح بعودتهم بسبب الوضع الإنساني والصراع الدائر هناك.

وشددت منظمة هيومن رايتس ووتش، على فرنسا والدول الغربية، بضرورة أن تشكل المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والمحاسبة عليها، جزءاً أساسياً من المباحثات من أجل تسوية سياسية للأزمة الليبية. (وكالات)