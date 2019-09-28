"أنصار الله": مقتل وإصابة 18 عسكريا بعمليات قنص شمال حجة

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن مقاتلي الجماعة استهدفوا بعمليات قنص قوات من الجيش شرق مديرية حيران وغرب وجنوب وشمال مديرية حرض الواقعتين شمال غربي حجة.
في محافظة الحديدة غرب اليمن، تجددت المواجهات بين الجيش اليمني ومقاتلي "أنصار الله" في مديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة.
ونقلت "المسيرة" عن مصدر عسكري، إن قوة من الجيش حاولت التسلل باتجاه قرية القرشية جنوب منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية.
وأكد إحباط محاولة الجيش التي سبقها قصف مدفعي واستهداف بالأسلحة الرشاشة.
وكانت جماعة أنصار الله أعلنت في وقت سابق اليوم، صد محاولة تقدم للجيش شمال شرقي مدينة الدريهمي جنوب الحديدة، وإلحاق خسائر بالمهاجمين.
في سياق متصل، قالت "أنصار الله" إن الجيش استهدف بـ 23 قذيفة هاون مناطق متفرقة في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.
وأشارت إلى استحداث جرافة عسكرية تابعة للجيش تحصينات قتالية شرق مطار الحديدة.
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