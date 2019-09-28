شكرا لقرائتكم خبر عن رواندا تستقبل 66 طالب لجوء كانوا محتجزين فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت رواندا 66 طالب لجوء كانوا فى مقرات الاحتجاز فى ليبيا؛ وذلك ضمن إرسال الدفعة الأولى من أصل 500 طالب لجوء، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية الجديدة التى أعدتها الأمم المتحدة لإعادة توطين طالبى اللجوء الذين اعتقلوا خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن المتحدث باسم المفوضية السامية لشئون اللاجئين بابار بالوش أعلن - فى بيان رسمى اليوم الجمعة - أن طالبى اللجوء وصلوا إلى العاصمة الرواندية "كيجالي" مساء أمس الخميس، على متن رحلة طيران تابعة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن من بينهم 26 طفلاً دون ذويهم.
وأفادت المفوضية بأنها ستنفق خلال العام الجارى 10 مليون دولار؛ لنقل اللاجئين جوًا من ليبيا إلى رواندا، فضلا عن بناء منشآت لإيوائهم.
وأضافت الشبكة أن نحو 4700 طالب لجوء لا يزالوا عالقين فى مقرات الاحتجاز فى ليبيا فى ظل محاولة السلطات الليبية خلال السنوات الأخيرة سد طريق وصولهم عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تطلع إلى إيجاد أماكن لإعادة توطين اللاجئين، لافتة إلى أنه تم إعادة توطين عدد من طالبى اللجوء فى وقت سابق فى النيجر، إلا أن عددا قليلا من الدول عرضت استقبالهم.
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