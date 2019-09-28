اتفاقية فلسطينية تركية لتعزيز هوية القدس المحتلة

أيسر العيس / الخليج 365

وقعت جامعتا "القدس" الفلسطينية، و"مرمرة" التركية، الجمعة، اتفاقية شراكة، تهدف إلى "بلورة العمل في مركز دراسات وأبحاث القدس، والذي يعمل على تعزيز هوية القدس المحتلة"، وفق بيان من جامعة القدس.

ووقعت الاتفاقية في العاصمة التركية، أنقرة، بين عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس، وإيرول أوزفار، رئيس جامعة مرمرة.

وتشمل الاتفاقية، وفق البيان، تنظيم نشاطات عالمية، وإنجاز بحوث ودراسات، وعقد فعاليات ومؤتمرات، وزيارة الوفود العلمية والسياحية للمدينة المقدسة.

كما تتضمن عقد مؤتمر بحثي سنوي متخصص بشؤون القدس بين الجامعتين، وإطلاق مجلة مشتركة معنية بالدراسات المقدسية، والعديد من المشاريع المتعلقة بالبحث العلمي.

وثمّن بيان الجامعة، "تميز العلاقة بينها وبين تركيا"، مضيفا إن الجامعة وضعت خطة شاملة لافتتاح أول برنامج على مستوى فلسطين في اللغة والآداب التركية، من أجل تدريس اللغة التركية".

وبيّن أن تركيا قدمت الدعم لنشاطات تربوية وتعليمية، إضافة لتطوير الأبحاث المشتركة.

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كما أوضح البيان أن الحكومة التركية تساهم في تمويل بناء سكن داخلي للطالبات في جامعة القدس، يتسع لما يقارب 420 طالبة تتوزع على بنايتين، وستتوفر فيه كل التقنيات الحديثة لضمان الراحة والأمان.

**مركز دراسات وأبحاث القدس

وتأتي هذه الاتفاقية، تنفيذا للقرار الذي أصدرته هيئة التعليم العالي التركية، في 9 فبراير/

شباط 2018، حيث قررت إنشاء "مركز دراسات وأبحاث القدس"، وهو أول مركز بالبلاد يتخصص في إصدار أبحاث أكاديمية حول القدس.

وقالت الهيئة في ذلك الوقت، في بيان سابق، إن المركز سيعمل "على إجراء ونشر أبحاث من أجل الحفاظ على قضية القدس على أجندة اهتمامات الرأي العام العالمي، وإجراء دراسات أكاديمية وثقافية في مجالات من قبيل تاريخ القدس وبنيتها الاجتماعية ووضعها السياسي، وتنظيم أنشطة وفعاليات حول القدس، والتعاون مع الهيئات الأكاديمية ذات النشاط المشابه حول العالم".

كما سيشجع المركز طلبة الدراسات العليا على كتابة أبحاث ماجستير ودكتوراه عن القدس، ويقدم الدعم اللازم لتلك الأبحاث، ويقوم بتوفير المراجع اللازمة عن القدس لطلبة الجامعات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.