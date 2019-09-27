وفاة فلسطيني وإصابة 68 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي

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رام الله - سبوتنيك. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاته مساء اليوم.
© Sputnik . Григорий Сысоев
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولهم إن "الجنود الإسرائيليين المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر التربية المقامة على مقربة من السياج الفاصل شرقي القطاع، أطلقوا الرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في المسيرات ما أدى إلى إصابة 34 مواطنا بالرصاص الحي بينهم 4 إصابتهم خطيرة، وأعلن عن استشهاد أحدهم مساء اليوم متأثرا بإصابته وهو الشاب ساهر عوض الله جبر عثمان، وإصابة 34 آخرون بينهم طفل و4 مسعفين بأعيرة "مطاطية" وقنابل الغاز والعشرات بالاختناق".
وأضافت الوكالة أن "ثلاثة من المصابين حالتهم خطيرة بينهم فتاة أصيبت بعيار حي في البطن".
وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس/ آذار 2018، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكسر الحصار المتواصل منذ 13 سنة.
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