شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى وزير خارجية البرازيل بنيويورك على هامش أعمال الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية البرازيل ارنستو أراجاو، اليوم الجمعة، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن الأمين العام حرص على التأكيد على إدراك الجانب العربى لعمق العلاقات والروابط التاريخية بينه والبرازيل، وهو ما يُمكن البناء عليه لتطوير العلاقات على كافة الأصعدة، خاصة إذا استشعر أن البرازيل تبادله ذات الحرص وأنها تتفهم أوضاعه وقضاياه، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط عبرّ للوزير البرازيلى عن ثقته فى أن بلاده لن تُقدم على إجراءٍ أو خطوة قد يكون من شأنها الإضرار بعلاقات البرازيل بالجانب العربي، وفى أن برازيليا ستواصل الالتزام بسياستها المستمرة منذ سنوات من دون الإقدام على خطوة نقل سفارتها إلى القدس أو غير ذلك من الإجراءات والسياسات المخالفة للقانون الدولي.

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وقد أعرب أبو الغيط، فى هذا السياق، عن ارتياحه لما استمع إليه من تأكيد الوزير البرازيلى على حرص بلاده على ألا تأتى علاقاتها مع إسرائيل على حساب العلاقات مع الدول العربية التى يدركون أهميتها، فضلاً عن عمق الارتباط الثقافى والحضارى البرازيلي-العربي.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على مركزية القدس بالنسبة للعرب والمسلمين، وعلى خطورة المساس بها أو تغيير وضعها القانونى والسياسى عبر إجراءات أحادية لا سند لها من الشرعية أو القانون، وهو ما حظى بتفهم الوزير البرازيلي.