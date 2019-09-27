"غوتيريش" ومسؤول إفريقي يدعوان لرفع السودان من قائمة "الإرهاب"

الخرطوم/ أحمد عاصم/ الخليج 365

دعا كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي، الجمعة، إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وخلال جلسة خاصة حول السودان عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ناشد غوتيريش برفع جميع العقوبات عن السودان، وإزالة القيود ودعمه خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشاد موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الجهاز التنفيذي للتكتل القاري، بسلمية الثورة السودانية.

وقال بهذا الخصوص: "تحدثت عن الدرس الكبير الذي لقنه الشعب السوداني خلال ثورته".

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وأكد فكي دعم الاتحاد الإفريقي لمحادثات السلام المقبلة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، لتحقيق السلام.

وشدد قائلًا: "ندعم هذه العملية من أجل أن تفضي إلى نتائج إيجابية".

ودعا "شركاء التنمية" إلى التعبئة من أجل "تحقيق التعافي الاقتصادي والسلام في السودان".

وأضاف: "من الضروري رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

يتبع///

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