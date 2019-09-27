اسرة ال فروان يام يحتفلون بزواج ابنهم أحمد بقاعة ليالي بظهران الجنوب

صحيفة الخليج الإلكترونية إحتفلت أسرة ال فروان يام هذا المساء بقاعة ليالي للإحتفالات بظهران الجنوب بزاواج أبنهم الشاب أحمد بن مهدي ال فروان اليامي من كريمة الشيخ مهدي ابن حسين ابن جمه ال فروان في ليلة سادها الفرح والسرو والتبريكات حيث حظر الزواج عددً من أقاربة وافراد قبيلتة وزملائه لمشاركتة فرحة زواجة “صحيفة الخليج الالكترونية” تبارك للعريس أحمد اليامي وتتمنى له حياة زوجية سعيدة انشر الخبر :

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