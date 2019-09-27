شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء وتوقف إشارات المرور.. الأمطار تقتلع واجهات المتاجر في عسير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، على محافظة محايل عسير، عصر اليوم، وأدى سقوط الأمطار إلى اقتلاع واجهات بعض المحلات والمتاجر.

وتسببت الأمطار في قطع الكهرباء عن عدد من المشتركين، وإشارات المرور.

وباشرت فرق الدفاع المدني والمرور، عددًا من المواقع المتضررة، وعمل رجل المرور على تنظيم حركة المرور، وخاصة بعد انطفاء الإشارات المرورية.

فيما الخليج 365 فرق طوارئ الكهرباء إصلاح الأعطال، ومحاولة إرجاع التيار الكهربائي للمشتركين المتضررين من انقطاع الكهرباء.

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