الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية طالبت الولايات المتحدة السلطات المصرية الجمعة بان تجيز "التظاهرات السياسية السلمية"، مدافعة عن "حق المصريين في التعبير عن آرائهم بحرية". وقال مسؤول اميركي كبير على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة إن واشنطن تدعم "حق التجمع وحق التظاهر السلمي"، مضيفا "اننا نتابع الوضع على الارض". وجرت تظاهرات محدودة بعد ظهر الجمعة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عدد من المناطق، فيما تجمع آلاف من أنصاره في شرق القاهرة في تحرك مضاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي يطالب السلطات المصرية بأن تجيز "التظاهرات السلمية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.