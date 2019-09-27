شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز دراسات استراتيجية يهاجم دعاة الفوضى يحذر من حملاتهم المأجورة ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الكاتب الكويتى الدكتور فهد الشليمي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، من وجود حملة فى وسائل التواصل الإجتماعى تهدف إلى أسقاط الاقتصاد المصرى وإثارة الحروب الأهلية من خلال نشر الشائعات وتهييج الرأى العام وتسليط الضوء على المشكلات الصغيرة ويضخمها.

وعلق الشليمى على مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع تويتر، "نداء تنبيه وتحذير أخوى من حملة إرهابية إعلامية بهدف نشر الفوضى فى مصر وضرب الإقتصاد المصرى مصدرها ثلاث دول".

وقبل قليل سخر الشليمى، من قناة الجزيرة القطرية التى تواصل التضليل حول حقيقة الأحداث الجارية فى مصر.