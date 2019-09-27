الأمم المتحدة - سبوتنيك. قال بيدرسن في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كان اطَلع على التصريحات الأمريكية في هذا الشأن "صراحة، لم أقرأها حتى الآن".
وأعرب نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، عن أسف بلاده لإصدار الولايات المتحدة بيانًا اتهمت فيه القوات الحكومية السورية باستخدام أسلحة كيميائية في محافظة اللاذقية في أيار/ مايو قبل انتهاء الأمم المتحدة من تحقيقها، مما قد يؤثر سلبًا على عملية التسوية السياسية في سوريا.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن، أمس الخميس، أن السلطات السورية استخدمت في 19 أيار/ مايو أسلحة كيميائية في محافظة اللاذقية.
كانت هذه تفاصيل خبر بيدرسن يرفض التعليق على تصريحات واشنطن بشأن هجمات كيميائية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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